O Benfica conquistou este domingo a Taça Federação Betclic feminina, ao derrotar na final o GDESSA Barreiro por 75-64, em Esgueira.A internacional brasileira Raphaella Monteiro foi a MVP, com 24 pontos, 15 ressaltos e 1 roubo de bola. Do lado do GDESSA, destaque para Letícia Josefino (17pts, 13res, 3ast e 3rb).Eugénio Rodrigues, treinador do Benfica, destacou o feito. "São duas equipas muito equilibradas, fizemos melhor a rotação e chegámos mais frescos na parte final. Trabalhamos todos os dias, jogamos como se fosse a última vez e saboreamos a vitória como se fosse a primeira. Não somos perfeitos, temos de anular os pontos fortes dos adversários e trabalhar nos pontos fracos, pois os adversários vão melhorar também", afirmou em declarações ao site do clube.