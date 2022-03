Benfica conserva triunfo na fase regular da Liga Betclic

O Benfica alcançou, este sábado, uma vitória robusta (131-72) na receção ao Lusitânia, consumando o triunfo na fase regular da Liga Betclic, com 19 vitórias e 3 derrotas, cumprida a 22.ª e última jornada.José Silva (20 pontos) foi o maior pontuador dos encarnados, bem secundado por Wendell Lewis (18) e Tomás Barroso (18), regressado de lesão.Ainda antes do duelo frente à turma açoriana, Barroso foi homenageado, com um abraço de Rui Costa, sendo que recebeu da família do presidente do Benfica, da mulher e da filha, a bola do jogo, após longo interregno, que durava desde outubro de 2021.E o base, de 31 anos, correspondeu, ao anotar 6 triplos, em 9 lançamentos.Já o Sporting bateu (94-75) o CAB Madeira e acabou em 2.º lugar, com os mesmos pontos dos encarnados.Quanto ao FC Porto, com 19 vitórias e três derrotas, sendo que duas por faltas de comparência, superou (76-75) A Oliveirense e manteve o 3.º lugar. O clube de Oliveira de Azeméis acabou no 4.º posto.Outros resultados: Académica-Imortal, 79-82; CD Póvoa-V. Guimarães, 87-81; e Ovarense-Illiabum, 77-88.A segunda fase terá três grupos de quatro equipas, com o Grupo A constituído por Benfica (1.º), Sporting (2.º), FC Porto (3.º) e Oliveirense (4.º).Já no Grupo B estarão Imortal (5.º), CAB Madeira (6.º), Lusitânia (7.º) e CD Póvoa (8.º).No Grupo C jogam Ovarense (9.º), V. Guimarães (10.º), Illiabum (11.º) e Académica (12.º).