Benfica continua em grande na Liga dos Campeões

O Benfica recebeu e venceu esta terça-feira o VEF Riga, por 84-71, na 5ª. jornada do Grupo F da Liga dos Campeões.Na Luz, as águias foram para o intervalo na frente por quatro pontos (42-38). Na segunda parte, a formação comandada por Norberto Alves esteve sempre em vantagem e selou um triunfo importante, colocando as águias bem posicionada para avançar para a próxima fase da prova europeia.A nível individual, destaque para Makram Ben Romdhane e Aaron Broussard, ambos com 18 pontos. Veja a ficha de jogo aqui