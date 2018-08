Continuar a ler

Em Portugal, Jacques Conceição, de 28 anos, alinhou na Portugal Telecom, no Queluz, no Algés e no Galitos do Barreiro, em 2015/16 e 2016/17, depois de quatro épocas na Universidade William Paterson, nos Estados Unidos (2011/12 a 2014/15).Na última temporada, jogou no 1.º de Agosto, conquistando o campeonato e a Taça de Angola, e agora ingressa no Benfica, seguindo as pisadas do pai."Desde pequeno que cresci com uma ligação ao clube. Até hoje, tenho na memória os jogos que ia ver do meu pai no antigo pavilhão. O pavilhão cheio, com os adeptos a vibrarem e a torcerem pelo Benfica. São memórias que sempre fizeram com que olhasse para o Benfica de uma maneira especial e tivesse um amor por este clube. E graças a Deus cá estou", disse Jacques Conceição.Ao site dos encarnados, o internacional angolano disse que Jean Jacques, que brilhou na Luz nos anos 80 e 90, ao lado de Carlos Lisboa, Pedro Miguel, José Carlos Guimarães ou Mike Plowden, teve "indiretamente" influência na sua escolha."Tem-me apoiado muito em todas as decisões, dando sempre o seu conselho", reconheceu o angolano, prometendo "jogar duro e dar sempre o meu máximo", com o objetivo de "conquistar títulos".Jacques Conceição junta-se nas contratações do Benfica aos espanhóis Xavi Rey e Alex Suárez, ambos ex-Tecnyconta Zaragoza, e aos internacionais lusos Miguel Maria Cardoso (ex-Vitória de Guimarães), Fábio Lima (ex-CAB Madeira) e Arnette Hallman (ex-Oliveirense), os dois últimos ex-jogadores do clube.Em sentido inverso, foram anunciadas as saídas de João Soares, Carlos Morais, Raven Barber, Damier Pitts, Miroslav Todic, Nicolas dos Santos, Sérgio Silva, Diogo Gameiro e Ricardo Monteiro, bem como do treinador José Ricardo.