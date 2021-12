Benfica contrata poste Chervelle Cox

O Benfica anunciou a contratação da poste Chervelle Cox, de Trindade e Tobago. A jogadora, de 29 anos e 1,85 metros, alinhava no KB Bashkimi, do Kosovo."Estou muito entusiasmada por estar no Benfica, espero ficar em forma rapidamente com as minhas colegas, ajudar o Benfica a manter o ciclo vitorioso e a conquistar o campeonato", reiterou o novo reforço das águias em declarações à BTV.A equipa do Benfica ocupa a primeira posição do campeonato com 10 vitórias em 10 jornadas.