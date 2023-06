Benfica critica critérios da FIBA para a Liga dos Campeões: «Parece-nos um pouco injusto»

O Benfica efetuou uma exposição junto da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) para que esta interceda junto da FIBA no sentido de compreender os critérios que levaram a que o emblema encarnado tenha de disputar a fase de qualificação da Liga dos Campeões (BCL), ao invés de aceder diretamente à fase de grupos da terceira competição europeia de clubes (é a principal da FIBA, ficando atrás da Euroliga e EuroCup)"A confirmação dos quadros da BCL deixa-nos um amargo de boca. É algo que não compreendemos e nos parece um pouco injusto. As 28 equipas com acesso direto à fase de grupos são selecionadas através de um ranking, e este processo devia ser claro e sem subterfúgios. É verdade que só no ano passado contribuímos para o ranking de clubes, mas mesmo assim conseguimos brilhantes resultados que nos colocaram muito próximos do acesso direto", disse João Nuno Crespo, team manager, ao site das águias.Para o responsável benfica, a entrada direta do King Szczecin carece de explicação: "Não faz muito sentido que uma equipa polaca que nunca participou na BCL tenha acesso direto e esteja num ranking muito inferior ao do Benfica, quando nem sequer o país está à frente do nosso. Já fizemos uma exposição à Federação, procurando perceber quais foram os critérios e o porquê de isto acontecer. Não sabemos se pode ser revertido. Custa-nos que a BCL tenha tomado esta decisão, até porque a marca Benfica é mundialmente conhecida. Não me parece que alguma organização possa excluir a marca Benfica."Na temporada passada, o Benfica ultrapassou a qualificação e cometeu depois a proeza de superar a exigente fase de grupos (ficou em 2º lugar), tendo caído posteriormente no playin de acesso à segunda fase da prova, diante dos turcos do Darüssafaka. Mas como aconteceu em 2022/23, os campeões nacionais terão de começar nas rondas de qualificação, onde estarão em ação 24 equipas em disputa pelo acesso à fase de grupos, que reunirá 32 emblemas.O sorteio está agendado para 5 de julho. O Benfica vai começar a disputar a fase de apuramento entre 25 de setembro e 1 de outubro. A fase principal terá depois arranque previsto para 17 de outubro. A FIBA revelou ter recebido 63 candidaturas, havendo 28 países na seleção final.