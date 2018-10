Benfica defende liderança no Minho

O Benfica procura hoje, em Guimarães, manter a invencibilidade na Liga Placard, defrontando o Vitória local, equipa que ocupa o 3º lugar, registando uma derrota, diante do Esgueira, a qual ocorreu na jornada anterior.

Já a Oliveirense, que divide com o Benfica a liderança do campeonato (6 pontos) à 3ª jornada, viaja até aos Açores para defrontar o Terceira Basket, a equipa sensação da última ronda, ao ter ido vencer ao Dragão Caixa (86-75).

Mas é em Guimarães que as atenções vão estar focadas. É um clássico da modalidade que coloca frente a frente duas equipas com alterações nos respetivos grupos de trabalho em relação à época passada, curiosamente, com os técnicos, Fernando Sá e Arturo Álvarez, a apresentarem oito caras novas em relação à época passada.

Nuno Morais é justamente uma das novidades no plantel minhoto, oriundo do Terceira Basket, e que não esquece a derrota ante o Esgueira. "Temos uma equipa nova e é natural que os processos demorem a consolidar. Temos agora a grande oportunidade de compensar esse desaire vencendo o Benfica, mas para isso temos de querer mais do que eles ", confessou o base Nuno Morais, em declarações ao site dos vimaranenses.

Na última temporada, em cinco duelos, o Benfica perdeu apenas um, mas com resultados muito equilibrados. O benfiquista José Silva está confiante no triunfo. "Esperamos um encontro difícil. É um adversário que a jogar em casa é sempre muito forte, muito agressivo, mas estamos preparados para isso mental e fisicamente. Estamos confiantes na vitória", observou José Silva na BTV.