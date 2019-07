Benfica defronta Groningen na qualificação da Liga dos Campeões

O Benfica vai defrontar os holandeses do Donar Groningen na primeira ronda de qualificação para a Liga dos Campeões de basquetebol da FIBA, determinou esta quinta-feira o sorteio realizado na cidade suíça de Mies.

Os encarnados, vice-campeões nacionais e que competem na prova depois da desistência da bicampeã Oliveirense, jogam primeiro no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em 17 de setembro, e deslocam-se à Holanda três dias volvidos.

Em caso de apuramento, os comandados de Carlos Lisboa já têm adversário na segunda fase de qualificação, mais precisamente os montenegrinos do Mornar Bar.

O Benfica voltará a disputar a primeira mão em casa, em 26 de setembro, e deslocar-se-à ao Montenegro em 29.

Caso ultrapasse os conjuntos da Holanda e do Montenegro, o Benfica, que perdeu a final do playoff da Liga portuguesa de 2018/19 por 3-1 com a Oliveirense, jogará a fase de grupos da Champions, no Grupo C.

No agrupamento, já têm lugar assegurado o Brose Bamberg (Alemanha), o Cez Nymburg (República Checa), o Gaziantep (Turquia), o Iberostar Tenerife (Espanha), o Peristeri (Grécia) e o VEF Riga (Letónia).

Além de Benfica, Donar Groningen ou Mornar Bar, ainda entrará uma oitava equipa, entre Z-Mobile Pristina (Kosovo), Legia Varsóvia (Polónia) e Nizhny Novgorod (Rússia).