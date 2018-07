Continuar a ler

Se passar esta ronda, o Benfica entra diretamente na fase de grupos da FIBA Europe Cup, cujo calendário global ainda está por definir.



No sorteio, o Benfica não foi bafejado pela sorte, uma vez que o Sassari integra a principal Liga de Itália, uma das mais competitivas da Europa.



O Dínamo Sassari está sediado na Sardenha e tem como treinador principal Vincenzo Esposito. O base internacional italiano Stefano Gentile é uma das suas principais referências.



Na última temporada da série A de Itália o Sassari ficou na décima posição.



Jogos da segunda eliminatória da FIBA Europeu Cup:



Benfica, POR - Dínamo Sassari, Ita.



Kongsberg Miners, Nor - Cherkaski Mavpy, Ucr ou Keravnos, Chp.



Lavrio, Gre ou Dnipro, Ucr- Alba Fehervar, Hun.



Bulls Kapfenberg, Aut -- Leiden, Hol.



Kataja Basket, Sue - Rosa Radom, Pol ou Rilski Sportist, Bul.



Den Bosch, Hol - Balkan Botevgrad, Bul.



Ironi Ziona, Isr - Sodertajle Kings, Sue ou Cluj Napoca, Rom.



Svitavy, Che -Istambul BB, Tur ou Lulea, Sue. Se passar esta ronda, o Benfica entra diretamente na fase de grupos da FIBA Europe Cup, cujo calendário global ainda está por definir.No sorteio, o Benfica não foi bafejado pela sorte, uma vez que o Sassari integra a principal Liga de Itália, uma das mais competitivas da Europa.O Dínamo Sassari está sediado na Sardenha e tem como treinador principal Vincenzo Esposito. O base internacional italiano Stefano Gentile é uma das suas principais referências.Na última temporada da série A de Itália o Sassari ficou na décima posição.Jogos da segunda eliminatória da FIBA Europeu Cup:Benfica, POR - Dínamo Sassari, Ita.Kongsberg Miners, Nor - Cherkaski Mavpy, Ucr ou Keravnos, Chp.Lavrio, Gre ou Dnipro, Ucr- Alba Fehervar, Hun.Bulls Kapfenberg, Aut -- Leiden, Hol.Kataja Basket, Sue - Rosa Radom, Pol ou Rilski Sportist, Bul.Den Bosch, Hol - Balkan Botevgrad, Bul.Ironi Ziona, Isr - Sodertajle Kings, Sue ou Cluj Napoca, Rom.Svitavy, Che -Istambul BB, Tur ou Lulea, Sue.

O Benfica vai defrontar os italianos do Dínamo Sassari na segunda eliminatória da FIBA Europe Cup de basquetebol, ditou esta terça-feira o sorteio realizado em Munique.As águias, que ficaram isentas da primeira eliminatória, têm os primeiros jogos agendados para 3 de outubro, com a primeira mão em Lisboa, e 10 do mesmo mês, com o segundo jogo em Sassari, Itália.

Autor: Lusa