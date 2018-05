O Benfica apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais do campeonato nacional de basquetebol, onde irá encontrar o FC Porto, ao afastar o Galitos ao cabo de três partidas. Na terceira, a atuar no Barreiro, as águias confirmaram o favoritismo e venceram por 98-71.Num jogo que dominaram praticamente na totalidade, os encarnados contaram com a especial inspiração de Nélson Oliveira (21 pontos), numa noite em que Tomás Barroso (19 pontos, 6 ressaltos e 5 assistências) e Miroslav Todic (15 pontos e 7 ressaltos) também se destacaram.Do lado contrário o Cedric Isom (20 pontos) e Reggie Moore (19 pontos) foram os elementos em evidência.

Autor: Fábio Lima