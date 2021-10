Benfica derrota Imortal em Albufeira

O Benfica venceu (77-72) na tarde deste sábado frente ao Imortal, em Albufeira, em jogo da 2.ª jornada da Liga Betclic.Apesar das dificuldades encontradas na primeira parte do encontro, os encarnados conseguiram acertar, depois de entrarem na segunda metade a perder (33-37).Dennis Clifford (20 pontos) comandou as águias, mas sofreu uma lesão no joelho direito, que poderá ser grave, levando-o a falhar os próximos jogos, designadamente na FIBA Europe Cup.Anthony Smith (18 pontos) foi a principal figura dos algarvios.