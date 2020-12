Benfica derrota Oliveirense

O Benfica regressou esta noite às vitórias na Liga Placard, depois da derrota diante do Sporting. Na Luz, as águias derrotaram a equipa bicampeã nacional, a Oliveirense, em jogo que abriu a jornada 11 do campeonato, por 90-74.





Os encarnados controlaram sempre o marcador, com vitória em três dos quatro períodos (23-15, 27-23 e 22-18), empatando no segundo quarto (18-18).João Betinho Gomes (18 pontos), Fábio Lima (17) e Eric Coleman (14) foram os melhores artilheiros da turma da Luz. Já na de Oliveira de Azeméis destacou-se Travis Munings com 22 pontos e outros parâmetros de relevo, mas insuficientes para o coletivo visitante.Esta é a oitava vitória do Benfica na prova, igualando provisoriamente Sporting e FC Porto no topo na tabela (têm ambos menos um jogo, logo terminarão esta ronda à frente das águias).