Benfica derrota Oliveirense no playoff em mais um encontro impróprio para cardíacos

O Benfica está em vantagem nos quartos-de-final do playoff da Liga Placard, depois de derrotar esta noite, fora, a Oliveirense por 82-79, no terceiro jogo da eliminatória.





As águias controlaram grande parte do jogo, tendo também sangue frio nos momentos decisivos, com Tomás Barroso a assumir um triplo a 25 segundos do fim e Quincy Miller a sentenciar de lance livre. No último segundo, José Barbosa tentou um triplo antes do seu meio-campo para forçar o prolongamento e a bola ficou perto de entrar... Cameron Jackson foi o grande trunfo dos encarnados, com 17 pontos, 8 ressaltos e 5 assistências, bem secundado por Miller (17, 3, 1).O Benfica lidera a eliminatória, à melhor de cinco jogos, por 2-1, sendo que o quarto jogo vai ter lugar no sábado, de novo no reduto da Oliveirense.