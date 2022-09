Benfica derrota Sporting no prolongamento e conquista Torneio Internacional de Lisboa

O Benfica conquistou este domingo o Torneio Internacional de Lisboa, ao bater na final, disputada no Pavilhão da Luz, o Sporting por 90-89, numa partida resolvida apenas no final do primeiro prolongamento. Num dérbi sempre bastante emotivo e equilibrado - ao intervalo o marcador apontava 39-38 favorável ao Sporting -, a decisão surgiu apenas nos 5 minutos extra, onde os encarnados acabaram por ser mais frios e eficazes.Do ponto de vista individual, Aaron Broussard foi o melhor marcador, com 24 pontos, num jogo no qual também Ivan Almeida se evidenciou nas águias, com 13 pontos e 8 ressaltos. Do lado oposto, Marcus Lovett Jr acabou com 21 pontos, ao passo que Diogo Ventura se destacou com 9 assistências e 9 pontos.