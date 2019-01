Benfica derrota V. Guimarães e continua série de vitórias

O Benfica continua imparável no campeonato nacional de basquetebol, depois de consumar a 15.ª vitória consecutiva, desta feita frente ao Vitória de Guimarães.Os encarnados derrotaram os minhotos por 83-81 num desafio intenso, disputado até aos últimos segundos. O Vitória começou bem a partida e terminou o 1.º quarto em vantagem, 23-26.A equipa da casa reagiu e, com Tomás Barroso em grande destaque, as águias alcançaram uma vantagem de 8 pontos no fim da primeira parte. Os últimos 10 minutos da partida foram bastante intensos, com os vimaranenses a encurtarem a vantagem.Tomás Barroso voltou a ser decisivo, com um triplo a 2’23s do final da partida. Os encarnados acabaram por vencer o encontro por 2 pontos de diferença, após uma grande resposta da equipa visitante.Com este triunfo, o Benfica mantém-se na liderança da classificação da LPB, com 15 vitórias em 15 partidas.Os encarnados voltam a entrar em campo este domingo frente ao Sampaense, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.