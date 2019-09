Benfica derrotado

O Benfica sofreu ontem a primeira derrota da nova época, ao perder diante do Estudiantes, por 79-69, na 2ª jornada do 6º Torneio Internacional, que decorre até hoje no Pavilhão Fidelidade.Foi, contudo, uma equipa da Luz inferiorizada, face às limitações físicas que afligem o conjunto liderado por Carlos Lisboa, como são os casos de José Silva, a recuperar de uma lesão na virilha que o afastou até da Seleção Nacional, de Eric Coleman, o poste que se estreou ontem, e bem, frente ao Bilbao, mas que sofreu uma luxação no ombro direito – vai fazer exames complementares na próxima semana –, e do jovem base Rafael Lisboa, a contas com uma amigdalite.Assim, Carlos Lisboa apenas contou com 11 jogadores frente ao conjunto madrileno, que milita na Liga ACB, mas mesmo limitado o Benfica ofereceu uma excelente réplica mantendo o marcador equilibrado até ao intervalo (35-36).Nos 3º e 4º quartos veio ao de cima o menor tempo de preparação das águias, com a formação espanhola a lograr uma vantagem que chegou a ser de 15 pontos (60-75), a 3 minutos do final."Este é um torneio de grande nível. Para nós serve para preparar e aperfeiçoar aspetos que ainda faltam fazer", disse-nos Carlos Lisboa.Na equipa do Benfica, destaques para Micah Downs (19 pts) e Arnette Hallman (11 pts) e para a estreia do poste Gary McGhee.