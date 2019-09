Benfica 'despacha' holandeses do Groningen

O Benfica bateu, por esclarecedores 95-65, os holandeses do Donar Groningen, na Luz, na 1.ª mão da ronda 1 de qualificação da Liga dos Campeões de basquetebol. Com uma diferença pontual tão significativa tudo aponta no sentido dos encarnados não precisarem de grandes cuidados na sexta-feira, dia em que disputam, na Holanda, a 2.ª mão.

Foi uma vitória fácil da equipa de Carlos Lisboa que, logo nos instantes iniciais, logrou uma vantagem importante (17-4). Lançando muito bem de três pontos (Murray, 'Betinho' e Barroso estiveram inspirados neste particular) e defendendo de forma agressiva, as águias fecharam o período inicial já com 13 pontos de vantagem (26-13). Os visitantes ainda esboçaram uma tentativa de reação no segundo parcial, mas o Benfica - nesta altura também com Downs em plano de evidência - rapidamente reagiu e, aquando do intervalo, até aumentaram a diferença para expressivos 20 pontos (47-27).

Na segunda parte, sem surpresa, a partida não mudou de figurino, embora por se tratar de uma eliminatória, os holandeses tenham procurado, pelo menos, atenuar a desvantagem. O Benfica, porém, soube sempre reagir e apesar de Carlos Lisboa ter optado por uma gestão larga do plantel (só não jogaram José Silva e Alijaz Slutej), ganhou sem sobressaltos e - mais importante - deu um passo decisivo rumo à ronda seguinte, onde o opositor será a formação montenegrina do Mornar Bar (jogos a 26 e 29 deste mês). Referência especial para o elevado número de triplos concretizados pelas águias: 16 em 30 tentativas.

Pela equipa do Benfica alinharam e marcarm: Toure Murry (17), João 'Betinho' Gomes (21), Micah Downs (20), Arnette Hallman (6), Gary McGhee (10) - cinco inicial -, Tomás Barroso (9), Gonçalo Delgado (3), Damian Hollis (5), Fábio Lima (0) e Rafael Lisboa (4).