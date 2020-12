Benfica dispensa dois dos principais reforços para esta época

Scottie Lindsey e Caleb Walker, dois dos principais reforços do Benfica para esta época, foram dispensados e já não atuam esta noite no encontro com a Oliveirense, que começou às 20h30, referente à Liga Placard de basquetebol.





Os dois extremos norte-americanos acabaram por não render o que deles se esperava e deixam assim a equipa encarnada.