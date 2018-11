Benfica dispensa norte-americano Quentin Snider

O basquetebolista norte-americano Quentin Snider, que chegou ao Benfica em agosto deste ano, deixou esta quinta-feira o plantel do clube lisboeta, por não fazer parte dos planos do técnico espanhol Arturo Álvarez."O clube agradece o contributo dado pelo atleta nestes últimos meses com a camisola encarnada, desejando-lhe felicidades para a sua carreira", pode ler-se no site do Benfica.O base, de 23 anos, chegou aos encarnados oriundo da Universidade de Louisville, mas não vingou na sua primeira experiência europeia e abandona o clube ao fim de apenas oito jornadas da liga, na qual o Benfica é líder invicto, com 16 pontos.