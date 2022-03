Benfica e FC Porto com vitórias difíceis na Liga Betclic

Benfica e FC Porto venceram este sábado os respetivos jogos da 21.ª jornada da Liga Betclic, mas tiveram de se aplicar para somarem os dois pontos.Em Ílhavo, as águias venceram o Illiabum por 77-70.Já no Algarve, os dragões ganharam por 87-83, subindo à condição à liderança do campeonato.E para não permitir que o FC Porto passe mais do que umas horas no comando, o Sporting tem de vencer a Oliveirense, ainda este sábado, em jogo no Pavilhão João Rocha (21h30).Refira-se que os leões têm mais um jogo que dragões e águias, estas agora em segundo