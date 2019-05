Benfica e FC Porto entram a ganhar no playoff

O Benfica está a atravessar um bom período e não teve dificuldades em bater (92-63) o CAB Madeira, no seu arranque do playoff na Liga Placard. Apesar de pouco público, foi um jogo interessante face à entrega das equipas e ao equilíbrio até perto do final da primeira parte, quando o Benfica ganhou ascendente, ao abrir vantagem (37-30).

Com superioridade nas tabelas (37 contra 30 ressaltos), as águias foram acutilantes no ataque, beneficiando da elevada eficácia do lançamento exterior, onde Tomás Barroso esteve particularmente feliz, ao anotar 5 triplos em 7 tentativas (71,4%), terminando com 20 pontos. Fábio Lima também fez o mesmo, terminando com 15! Não admira que o Benfica chegasse ao intervalo a ganhar (39-33), embora o CAB Madeira desse boa réplica, com uma circulação de bola que permitiu o brilho de Jyles Smith (23 pontos).

Mas no 3º período (25-14) as águias sentenciaram, ao contrariarem o jogo interior e acabarem com total de 17 triplos (54,8%).

O treinador do Benfica, Carlos Lisboa, estava feliz, embora com baixas, como o recuperável Mickell Gladness: "Conseguimos uma 2ª parte bem conseguida."

João Silva, técnico do CAB, explicou a estratégia: "Conseguimos, na 1ª parte, forçar o Benfica a jogar lento, para o ritmo que mais nos convinha, mas depois pagámos o esforço e em 2 ou 3 minutos o adversário abriu o marcador."

FC Porto vence

No Dragão Caixa, o FC Porto também fez valer o favoritismo e dominou (92-82) o Terceira.