Benfica e FC Porto entram em ação

Benfica (2º) e FC Porto (3º) inauguram hoje a 21ª jornada do campeonato depois da pausa para os compromissos da Seleção Nacional no apuramento para o Mundial’2023. As águias defrontam o Galitos, enquanto os dragões jogam com o Barreirense.

Na antevisão, Damian Hollis, extremo encarnado, afirmou que o interregno ajudou a equipa a ganhar confiança: "Aproveitámos para trabalhar fragilidades dentro da quadra". Já Francisco Amarante, base dos dragões, destacou que a equipa tem de estar atenta: "Temos de estar muito bem defensivamente."