Benfica e FC Porto jogam na Ilha Terceira

A jornada 14 da Liga Placard tem a curiosidade de juntar hoje na mesma cidade Benfica e FC Porto. Vai acontecer em Angra do Heroísmo, capital da açoriana ilha Terceira, onde os Dragões defrontam o Terceira Basket, no Pavilhão Tomás de Borba, e duas horas depois, e a poucos metros de distância, as águias medem forças com o Lusitânia no Municipal de Angra do Heroísmo.

Não se prevê uma tarefa fácil para as duas equipas açorianas, apesar de beneficiarem do fator casa. O Lusitânia defronta mesmo o líder invicto do campeonato e a registar o melhor ataque e defesa da prova (1188-935).

Já o Terceira Basket, embora moralizado pela vitória sobre o rival da cidade na última jornada (85-77), e de ter derrotado o FC Porto na 3ª jornada, no Dragão Caixa, defronta um dragão em crescendo, que somou na última ronda a 7ª vitória consecutiva, a qual lhe valeu ascender ao 3º lugar da classificação.