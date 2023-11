Benfica e GDESSA derrotados na Taça Europa feminina

O Benfica e o GDESSA-Barreiro perderam esta quarta-feira fora com o Namur Capitale (Bélgica) e os London Lions (Inglaterra), por 73-59 e 79-60, respetivamente, na quarta jornada da fase de grupos da Taça Europa feminina de basquetebol.

As belgas do Namur foram mais fortes no primeiro período (17-10), mas as águias reagiram no segundo e reduziram ligeiramente a desvantagem (13-14), com o resultado fixado em 30-24 ao intervalo.

Na segunda metade da partida, a formação da casa (que já tinha vencido a partida em Lisboa em 12 de outubro) voltou a comandar as operações e venceu ambos os períodos (27-24 e 16-11), garantindo a liderança do Grupo G, com cinco pontos, enquanto o Benfica é terceiro com três pontos (três derrotas em três jogos).

A norte-americana Keilanei Cooper esteve em destaque, do lado das lisboetas, com 14 pontos e sete ressaltos, exatamente o mesmo registo da compatriota Da'Jah Daniel, que representa o Namur.

Já em Londres, o GDESSA-Barreiro teve dificuldades em travar as inglesas do London Lions, que fecharam os três primeiros períodos em vantagem (28-16, 15-12 e 18-14), só equilibrando o marcador no quarto e último período (18-18), mas sem impedir a derrota.

As barreirenses seguem no quarto posto do Grupo I, com quatro pontos (quatro derrotas em quatro partidas), num grupo liderado pelas adversárias de hoje, que somam oito.

Do lado das lusas, Márcia Costa esteve em destaque com 18 pontos, sete ressaltos e sete assistências, mas a inglesa Temitope Fagbenle, dos Lions, foi a 'estrela' do encontro, com 26 pontos, nove ressaltos e cinco assistências.