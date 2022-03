Benfica e GDESSA na final da Taça Federação

O Benfica, ao vencer o anfitrião Esgueira por 81-57, e o GDESSA Barreiro, com um triunfo por 79-71 face ao Vagos, qualificaram-se este sábado para a final da Taça Federação de basquetebol feminino.

No Pavilhão do Esgueira, em Aveiro, as duas formações vão, assim, disputar o título, no domingo, a partir das 15:30, reeditando a final da Taça de Portugal, que acabou com triunfo das encarnadas, por 82-78, em 6 de março, no Barreiro.

O Benfica dominou a primeira meia-final, ao atingir o intervalo a vencer por 10 pontos (47-37), para, depois, resolver o encontro no terceiro período, com um incrível parcial de 17-0 -- o Esgueira esteve 12.37 minutos sem conseguir marcar qualquer ponto.

Raphaella Monteiro, com 24 pontos, 17 ressaltos e seis assistências, liderou a equipa do Benfica, secundada por Candela Gentinetta (15 pontos), Taylor Peacocke (15) e Mariana Silva (12), enquanto Trudy Walker-Benjamin foi a melhor das locais (15 pontos e oito ressaltos).

A segunda meia-final foi bem mais equilibrada, com a formação do Barreiro a impor-se por oito pontos, num embate que ao intervalo estava empatado a 34 e que o conjunto de Vagos liderava por cinco pontos (57-52) após três períodos.

Leonor Serralheiro, com 11 pontos, 10 ressaltos e sete assistências, Márcia Robalo, com 14 pontos e sete assistências, e Tanita Allen, com 15 pontos e seis ressaltos, foram as melhores do GDESSA, vencedor da prova em 2015/16.

Na formação de Vagos, que perdeu o quarto parcial por 27-14, as melhores foram Martha Burse, com 19 pontos e 11 ressaltos, e Devon Brookshire, com 19 pontos e seis ressaltos.