Benfica e Sporting disputam final Torneio Internacional de Lisboa

O Torneio Internacional de Lisboa vai ter hoje na final um dérbi entre Benfica e Sporting, rivais que se apresentaram a um bom nível nas respetivas meias-finais.

Na Luz, o técnico Norberto Alves apresentou um cinco com três reforços – Toney Douglas, Aaron Broussard, James Elissor, Betinho Gomes e Terrell Carter – e assistiu a uma exibição sólida que valeu um triunfo frente aos espanhóis do Betis (73-67): Betinho foi o MVP, com 13 pontos e cinco ressaltos.

Já no João Rocha, os leões agora comandados por Pedro Nuno bateram o Unicaja (85-82) num duelo equilibrado até ao fim. Travante Williams foi MVP, com 13 pontos e cinco assistências, mas foram os reforços Marcus LoVett (17) e DJ Fenner (16) os principais marcadores de serviço.