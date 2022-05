Benfica em maioria nas convocadas da seleção de basquetebol para particulares com Hungria

O selecionador português de basquetebol feminino, Ricardo Vasconcelos, anunciou esta segunda-feira as 14 convocadas para os três jogos particulares contra a Hungria, em Rio Maior, com vista à preparação para a próxima jornada de qualificação para o Europeu'2023.

O estágio, que se inicia em 9 de maio, vai contar com a presença de cinco jogadoras que atuam em Espanha (Maria Correia, Marcy Gonçalves, Josephine Filipe, Maria Kostourkova e Sofia Silva), uma na Islândia (Lavínia Silva) e uma na Bélgica (Inês Viana), sendo o Benfica o clube mais representado, com quatro atletas.

Os três jogos de preparação irão realizar-se nos dias 18, 19 e 20 de maio, às 20:15, no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.

Portugal encontra-se do segundo lugar do grupo G de apuramento para o Europeu2023, que se disputa em Israel e Eslovénia, após ter vencido a Estónia e perdido com a Grécia, num grupo que também inclui a seleção do Reino Unido, com a qual Portugal disputa o próximo encontro de qualificação, em 24 de novembro.





Listas das 14 convocadas:

Bases: Ana Carolina Rodrigues (Benfica), Inês Viana (Namur Capitale, Bélgica), Joana Soeiro (Benfica), Márcia Costa (GDESSA Barreiro), Maria Correia (Zaragoza, Espanha), Simone Costa (União Sportiva) e Marcy Gonçalves (Fundación Navarra Baloncesto Ardoi, Espanha).

Extremos: Josephine Filipe (Fundación Navarra Baloncesto Ardoi, Espanha), Laura Ferreira (Benfica), Maianca Umabano (GDESSA Barreiro) e Mariana Silva (Benfica).

Postes: Lavínia Silva (UMF Njardvik, Islândia), Maria Kostourkova (Zaragoza, Espanha) e Sofia Silva (Durán Maquinaria Ensino, Espanha).