O Benfica ficou a conhecer esta terça-feira o adversário que vai encontrar no playoff das meias-finais da Liga Betclic, disputada à melhor de cinco jogos. A Oliveirense bateu (77-71) na receção ao CAB Madeira e eliminou a turma insular, ao ganhar nos quartos-de-final, por 2-1.Em jogo de grande luta, a equipa de Oliveira de Azemeís foi mais feliz na ponta final do encontro, marcado pelo equilíbrio. Destaque individual para Zane Waterman, autor de 25 pontos, 9 ressaltos e 1 assistência, sendo muito influente no ataque da Oliveirense.As meias-finais iniciam-se dia 21, com o Benfica a receber na Luz a Oliveirense. Dia 22, o Sporting visita o Dragão Arena.