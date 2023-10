Benfica entra a ganhar na Liga Betclic

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica estreou-se na Liga Betclic com uma vitória clara (107-66) na receção, esta quarta-feira, ao V. Guimarães, em jogo adiado da 2.ª jornada, devido ao envolvimentos das águias na qualificação para a Liga dos Campeões.Com o estatuto de campeão, os encarnados começaram determinados a defesa do título, dominando todos os parciais (28-17, 25-22, 25-10, 29-17) face a uma fraca resistência vimaranense.Com supremacia na luta das tabelas e circulação de bola, o Benfica teve também uma eficácia muito superior ao adversário, com José Silva (17 pontos) e Betinho (15 pontos, 4 ressaltos, 1 assistência e 3 roubos de bola) em evidência.