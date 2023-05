Benfica entra a ganhar nas meias-finais do playoff da Liga Betclic

O Benfica ganhou (88-59) este sábado na receção à Ovarense, adiantando-se (1-0) nas meias-finais do playoff da Liga Betclic, à melhor de cinco jogos.O jogo foi equilibrado no primeiro parcial, mas depois só deu Benfica até final, com boa exibição de Ben Romdhane (8 p, 17 r, 3 a, 2 dl) a mandar nas tabelas, à semelhança da sua equipa, que dominou por completo os vareiros neste aspeto, ao ganhar 59 contra 33 ressaltos.Com mais bolas, aproveitando também os 20 turnovers dos vareiros, os encarnados, com melhor eficácia nos lançamentos de campo, não deram a mínima hipótese ao adversário, com Terrell Carter (14 p), Toney Douglas (13), Aaron Broussard (12) e James Ellisor (10) a chegarem aos dois dígitos.Jacoby Armstrong (11 p, 3 r, 2 a) foi o mais esclarecido da turma de Ovar, que regressa à Luz nesta segunda-feira no segundo jogo.Na outra meia-final, o Sporting visita este domingo (15h45) o Dragão Arena.