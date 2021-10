Benfica entra a ganhar no campeonato

O Benfica estreou-se esta terça-feira na Liga Betclic com um triunfo expressivo frente ao V. Guimarães, por 96-57.

Na Luz, o técnico Norberto Alves apostou num cinco inicial composto por José Barbosa, Broussard, Ben Romdhane, Betinho Gomes e Dennis Clifford. Num encontro em que os vimaranenses só conseguiram equilibrar até meio do primeiro quarto (19-18), as águias dispararam depois no marcado, fechando o parcial inicial por 29-18.

O Benfica, embalado por ter conseguido o acesso à fase de grupos da FIBA Europe Cup, não abrandou o ritmo e chegou ao intervalo com uma vantagem de 27 pontos (55-28). No terceiro parcial, o Benfica dilatou ainda mais o resultado (76-43), fechando depois o resultado final em 96-57.

No capítulo individual, Betinho Gomes foi o melhor MVP, com 22pontos, sete ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento. Do lado vimaranense, Malcom Drumwright destacou-se com 16 pontos.

Na próxima jornada, o Benfica visita o terreno do Imortal no sábado. Já o V. Guimarães recebe o Illiabum.

Benfica-V. Guimarães, 96-57

Parciais: 29-18; 26-10; 21-15; 20-14