Benfica entra a perder no playoff feminino

O Benfica foi este domingo surpreendido na visita ao terreno do V. Guimarães, perdendo por 80-72, no primeiro jogo dos quartos-de-final da Liga Betclic feminina.Kahlia Lawrence (31 pontos, 6 ressaltos, 3 assistências e dois roubos de bola) foi a MVP.A eliminatória segue agora para a Luz, com o jogo 2 a disputar-se no próximo sábado.