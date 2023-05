Benfica entra a vencer nos playoffs

O Benfica recebeu e venceu o CD Póvoa, por 97-46, no arranque dos quartos de final do playoff da Liga Betclic.As águias dominaram todos os parciais (24-16, 20-12, 28-8 e 25-10) e tiveram em Terrell Carter o seu melhor marcador, com 15 pontos, bem acompanhado por Betinho Gomes (14), Ivan Almeida (12), Toney Douglas (13) e Aaron Broussard (10). Do lado do conjunto da Póvoa destacou-se Cameron Oluyitan, com 11 pontos. Ver ficha aqui Benfica (1º)-Póvoa (8º), 1-0FC Porto (2º)-V. Guimarães (7º), 19h00Sporting (3º)-Lusitânia (6º), 19h30Oliveirense (4ª)-Ovarense (5º), 20h00*à melhor de três jogos