Benfica esmaga CAB Madeira

O Benfica alcançou esta tarde uma expressiva vitória na Luz diante do CAB Madeira por 104-67, em jogo referente à 14.ª jornada da Liga Placard.





Com Bryce Alford (22 pontos) e Betinho Gomes (23) em destaque, o Benfica dominou o encontro a partir do segundo período, depois do 20-20 nos primeiros 10 minutos.