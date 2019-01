Benfica espera FC Porto forte

O Benfica tem estado imparável na Liga Placard, com 15 vitórias e uma eficácia de 100%, mas este sábado vai ter um adversário especial, visitando o Dragão Caixa, para defrontar aquele que tem sido o maior rival da última década.

Arturo Álvarez, treinador das águias, lançou ontem o clássico, esperando um FC Porto forte: "Espero um jogo diferente do da primeira volta, em que o adversário também estava a disputar as competições europeias. Agora, o FC Porto vai aparecer em melhor forma. Espero um bom jogo, muito tático, frente à melhor versão do FC Porto, que vai tentar complicar-nos ao máximo."

Já Tomás Barroso, capitão do Benfica, destacou a importância do clássico: "É sempre especial, com muitas emoções e grande rivalidade entre clubes. Apesar de ser no Dragão, queremos desfrutar do jogo e abstrair-nos do ambiente hostil."