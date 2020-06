Benfica estava ansioso pelo regresso aos treinos

Depois da equipa de hóquei em patins, esta quarta-feira foi a vez da de basquetebol voltar a pisar o Pavilhão da Luz, no regresso das modalidades de pavilhão do Benfica aos treinos, após paragem devido à situação do coronavírus.





Um momento há muito esperado pelos jogadores. "Já estava ansioso por pisar este chão, poder treinar. Para já ainda serão só treinos individuais, mas não vejo a hora de poder treinar com a equipa também. Senti falta de rotinas, principalmente, falta dos adeptos do Benfica, falta do treinador, falta dos colegas de equipa, falta da química que havia dentro do balneário, senti falta de tudo", disse Arnette Hallman, um dos capitães das águias, em declarações à BTV.O Benfica informou que "neste regresso foram tomadas todas as diligências de segurança seguindo as orientações da Direção-Geral da Saúde nesta matéria, sendo que o retorno será feito numa primeira fase com treinos individuais".Fotos: SL Benfica