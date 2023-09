Benfica favorito na Supertaça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica, campeão em título e vencedor da Taça de Portugal, é favorito na Supertaça Mário Saldanha, que se disputa hoje (19h), no Multiusos de Odivelas. O opositor é o Imortal, finalista vencido da Taça, com o qual o treinador das águias, Norberto Alves, está de sobreaviso: "Ninguém ganha no papel."

Já Bernardo Pires, novo técnico do Imortal, acredita no jovem plantel: "Temos irreverência e ambição."