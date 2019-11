Benfica fez valer a experiência

Três dias depois de ter vencido na FIBA Europe Cup, o Benfica visitou o Pavilhão Municipal de Ílhavo, para arrancar uma difícil vitória (72-63) frente a um sólido Illiabum na 6ª jornada da Liga Placard, num jogo em que Micah Downs afinal acabou por ser opção, ele que fazia parte da lista de lesionados na Luz.

Murry foi quem abriu as hostilidades da partida com dois pontos alcançados nos primeiros segundos, prontamente respondidos pelo duplo de Rozelle Nix. Uma pontaria que o Illiabum demorou a demonstrar nos minutos seguintes e que permitiu ao Benfica construir uma diferença de 11 pontos no marcador (13-2). O final do 1º quarto acabou por sorrir ao conjunto da casa que encurtou distâncias para 19-15 antes do início do 2º período. A história, porém, voltou a repetir-se nos dez minutos seguintes, com as duas equipas a pecarem na finalização e a recolherem aos balneários com o marcador em 33-27. Aqui, registo para as 11 tentativas de triplo do Illiabum em que apenas um tinha sido concretizado. Do lado contrário? Dez tentativas para apenas uma finalização com sucesso...

Os anfitriões regressaram fortes do balneário, com uma clara aposta no jogo exterior (agora com mais sucesso) que permitiu encurtar distâncias para apenas um ponto. Contudo, faltou sempre alguma coisa para passar para a liderança e o Benfica acabou por não perdoar, com 8 pontos no último minuto do 3º quarto, enfrentando o último período com 10 pontos de vantagem (52-42). Nos últimos dez minutos, as águias limitaram-se a gerir a vantagem que já detinham.



Autor: Nuno Ribeiro Margarido