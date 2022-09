Benfica focado na Europa para fazer história na Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica quer virar a página, depois da derrota na Supertaça diante do Sporting. E nada melhor do que fazer história, tornando-se na primeira equipa portuguesa a atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões. E melhor ainda será se tal feito for conseguido diante dos adeptos.

O Pavilhão Fidelidade na Luz recebe entre hoje e domingo uma das poules de apuramento, sendo que o Benfica, se alcançar o passaporte, tem de derrotar três adversário. O primeiro hoje (21h00), que é o Golden Eagle Ylli, campeão do Kosovo, sendo que, em caso de vitória, vai medir forças nas meias-finais com os cipriotas do Keravnos B.C.

Na hora de entrar em campo, o técnico do Benfica recorda a importância de ter casa cheia na Luz. “Na época passada, a certa altura, sentimos que os nossos adeptos nos empurraram para ganharmos o Campeonato. Todos somos uma equipa e vamos tentar fazer algo que nenhuma outra formação portuguesa conseguiu, que é estar na Liga dos Campeões, perante estas equipas europeias que têm investimentos impressionantes”, disse à BTV Norberto Alves.

Já o base José Barbosa reconhece que “a derrota na Supertaça poderá abalar um pouco a confiança” da equipa, mas, sublinha, que o grupo tem trabalhado “para aumentá-la e cimentar processos, confiantes de que vamos conseguir o nosso objetivo”. O internacional português quer, de resto, que o fator casa contribua para a equipa poder celebrar no próximo domingo acesso inédito. “Terá de ser uma vantagem para nós e vamos com tudo”, frisou.