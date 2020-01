Benfica ganha na Bélgica

O Benfica venceu o Spirou por 85-78, na Bélgica, em partida que encerrou a 4.ª jornada do Grupo I da FIBA Europe Cup. Com este desfecho, as águias deram um passo decisivo rumo à qualificação para os quartos-de-final, já que dividem o primeiro lugar do agrupamento com os alemães do Bayreuth (três triunfos e um desaire), enquanto os belgas – com quatro derrotas – já estão eliminados.





Na ressaca de um fim-de-semana muito cansativo – duelos com FC Porto (ganho após dois prolongamentos) e Oliveirense (derrota por escassos dois pontos) – onde a equipa falhou a conquista da Taça Hugo dos Santos, as águias apresentaram-se na Bélgica sem quatro peças essenciais. É que para além dos há muito ausentes Tomás Barroso e Micah Downs, nos últimos dias a equipa viu Betinho e Coleman ficarem ‘fora de combate’. Porém, mesmo com tantos problemas, o conjunto de Carlos Lisboa fez uma exibição muito conseguida na Bélgica, repetindo a vitória do duelo caseiro, então por 89-62.O Benfica fechou todos os parciais na frente do marcador (19-16, 43-41 e 65-62), mas só nos derradeiros dois minutos logrou cavar uma diferença pontual capaz de lhe dar algum conforto. Um bom aproveitamento dos lançamentos triplos (14 certeiros em 27 tentativas) e uma defesa agressiva foram as chaves do sucesso.Individualmente, merecem destaque as prestações de Ireland (19 pontos, 8 ressaltos e 7 assistências e fulcral nos últimos minutos), Hilliard (18 pontos, 5 ressaltos, 4 bolas recuperadas e 2 assistências), Fábio Lima (18 pontos com perfeitos 6-6 em triplos) e McGhee (11 pontos e 7 ressaltos).No dia 29, em jogo da 5.ª ronda, o Benfica recebe na Luz os germânicos do Bayreuth. Uma vitória nesse confronto significará, de imediato, o apuramento dos encarnados para os quartos-de-final.