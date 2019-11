Benfica garante continuidade na Taça da Europa

O Benfica carimbou esta terça-feira o passaporte para a segunda fase da Taça da Europa em basquetebol, ao receber e vencer os húngaros do PVSK-Veolia por 85-66, em jogo da quinta jornada do grupo A da fase regular.

Faltando apenas um jogo em disputa e com os dois primeiros do grupo a passarem para a segunda fase de grupos, mesmo que o Benfica perca com o Inter Bratislava, na Eslováquia, no dia 27 de novembro, somará 10 pontos, pontuação suficiente para seguir em frente, já que os holandeses do ZZ Leiden e os eslovacos do Inter Bratislava, ambos com seis e dois jogos a menos, se defrontam entre si.

Esta terça-feira, as panteras húngaras foram uma presa demasiado fácil para as águias de Lisboa. Precisaram de 14 minutos para ultrapassar a barreira dos 10 pontos, numa altura em que o Benfica já vencia por 30.

Depois do 19-6 no primeiro parcial, os húngaros cresceram ligeiramente no segundo (20-17), tendo chegado ao intervalo com uma desvantagem de 16 pontos, beneficiando de alguns erros defensivos por parte dos encarnados.

Os comandados de Ferenc Csirke chegaram a ombrear na luta pelo ponto no terceiro parcial, contudo, Rafael Lisboa, com oito pontos, entre os quais dois triplos, galvanizou o Benfica para a ponta final do encontro.

No último período, o Benfica geriu o resultado e os húngaros aproveitaram para se aproximar no marcador, vencendo o parcial por 20-12, contudo, o triunfo não fugiria aos encarnados: 85-66.

Apesar da diferença de pontos, o MVP foi Christopher Mc Phaul Smith, do PVSK-Veolia, com 21 pontos - praticamente um terço dos pontos da equipa -, enquanto, no Benfica, José Silva (18) e Rafael Lisboa (15) foram os melhores.





Jogo realizado no Pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica-PVSK-Veolia, 85-66.

Ao intervalo: 39-23.

Árbitros: Francisco Araña (Espanha), Martin Van Hoye (Bélgica) e Raul Zamorano Sanchez (Espanha)

- Benfica (85): Eric Coleman (8), José Silva (18), Betinho Gomes (8), Arnette Hallman (9) e Toure' Murry (3). Jogaram ainda: Gonçalo Delgado, Fábio Lima (11), Gary McGhee (9), Rafael Lisboa (15) e Damian Hollis (4).

Treinador: Carlos Lisboa.

- PVSK-Veolia (66): Veljko Budimir, Mate Pongo, Quincy Diggs (6), Christopher Mc Phaul Smith (21) e Balint Horti (9). Jogaram ainda: Veljko Dragasevic (4), Zalan Kocsis, Andras Rujak (2), Csanad Zoltan Antóni (4), Levente Biró (5) e Andrija Ciric (15).

Treinador: Ferenc Csirke.

Marcha do marcador: 19-06 (10'), 39-23 (intervalo), 73-46 (30') e 85-66 (final).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.

CYP // VR

Lusa/Fim