Benfica garante 'quartos' da Taça de Portugal

O Benfica venceu, esta quarta-feira, o CAB Madeira por 96-76, no pavilhão da Luz, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal e assim confirmaram a passagem para os 'quartos' da competição.





Apesar de no 1.º período a equipa visitante ter entrado a todo o gás, vencendo pelo parcial de 22-17, as águias, comandadas por Carlos Lisboa, demonstraram a sua superioridade nos restantes períodos e foram construíndo um resultado sólido, deixando definitivamente os madeirenses para trás no marcador.Os encarnados mantiveram o ritmo no último período e o CAB Madeira foi acompanhando, terminando com um parcial de 21-21, mas a vantagem alcançada pelo Benfica nunca foi beliscada.