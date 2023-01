Benfica homenageia Henrique Vieira

O Benfica vai realizar uma homenagem a seu antigo capitão e treinador de basquetebol, Henrique Vieira , no jogo deste sábado frente à Oliveirense (19h00), na Luz."A homenagem a uma das grandes figuras do basquetebol nacional irá decorrer no intervalo do encontro da 19.ª jornada da 1.ª fase da Liga Betclic", informaram as águias no seu site oficial.Recorde-se que o antigo basquetebolista e treinador Henrique Vieira morreu a 4 julho de 2022, aos 65 anos.