Benfica já tem datas para defrontar equipa israelita na Liga dos Campeões

A FIBA anunciou esta quarta-feira as novas datas dos encontros que envolvem as equipas israelitas na Liga dos Campeões que haviam sido adiados face ao conflito conflito israelo-palestino, com o Benfica a ficar a saber o seu novo calendárioDesta forma, as águias vão receber o Hapoel Jerusalém, inicialmente agendado para 17 de outubro, na 3.ª jornada marcada para 8 de novembro. A visita a Israel passou para a 10.ª e última jornada, prevista para 20 de dezembro.A estreia do Benfica na Champions está agendada para 1 de novembro, na visita ao pavilhão dos gregos do PAOK."A família da Liga dos Campeões de Basquetebol reitera que condena todos os atos de violência e está triste pela perda de vidas e pela destruição que afetou tantas pessoas, incluindo alguns dos nossos fãs, jogadores e treinadores. Nossos pensamentos continuam com as famílias das vítimas", escreve a FIBA em comunicado.