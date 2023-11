Benfica luta no Caniço

O Benfica quer dar continuidade aos triunfos, mas hoje tem uma deslocação difícil ao Caniço (Madeira), onde vai defrontar o recém promovido Galomar, em jogo da 7ª jornada da Liga Betclic. Nuno Ferreira, adjunto do treinador das águias Norberto Alves, falou na antevisão à BTV: “O Galomar está a realizar uma liga positiva, tem jogadores que têm a capacidade de definir jogos e uma vontade enorme de vencer.” Depois do triunfo claro na Champions ante o PAOK, o técnico diz que as águias estão empolgadas: “Temos de defender bem e jogar com a cabeça.”

Já o FC Porto, também vindo de triunfo na Europa, recebe o V. Guimarães, enquanto o líder Sporting só joga amanhã, frente ao Portimonense, no Pavilhão João Rocha.