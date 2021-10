Benfica mais forte que a Oliveirense

O treinador Norberto Alves, agora no Benfica, defrontou, neste sábado e pela primeira vez esta época a sua anterior equipa, onde foi bicampeão, mas não teve contemplações, pois as águias aplicaram um valente corretivo (97-70) à turma de Oliveira de Azeméis na visita à Luz.





Com uma primeira parte bem conseguida, os encarnados dominaram o adversário de forma clara (59-31), demonstrando uma boa eficácia no lançamento e coesão defensiva.No 3.º período assistiu-se a uma ténue reação da Oliveirense, inconformada com a desvantagem, mas mesmo assim o Benfica partiu para o 4º período com uma vantagem de 23 pontos (77-54) e não mais levantou o pé do acelerador, com um coletivo forte e muita qualidade das suas peças, ao nível individual, como Rakram Romdhane (18 pontos e 11 ressaltos).O confortável triunfo permite ao Benfica manter o pleno de três vitórias em outras tantas jornadas na fase regular da Liga Betclic, depois do FC Porto ter dado ontem falta de comparência em Ovar.