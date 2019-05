Benfica mais perto das meias-finais

O Benfica continua imparável no playoff da Liga Placard e ontem ficou a um pequeno passo de carimbar as meias-finais com um triunfo convincente (101-59) perante o CAB Madeira. Ainda mais eficazes que no 1º jogo, os encarnados controlaram a seu belo prazer, secando o adversário desde os minutos iniciais para fechar a primeira parte a vencer por 54-15, após um 2º parcial arrasador (32-5).O aproveitamento no lançamento exterior (50%), a hegemonia nas tabelas (50 contra 26 ressaltos) e na circulação de bola (33 contra 17 assistências) ditaram leis, perante um CAB Madeira que só equilibrou na 2ª parte, mas já nada havia a fazer, dada a consistência de jogadores como Cláudio Fonseca, autor de um duplo-duplo (14 p, 7 r), bem secundado por Micah Downs (23 p) e José Silva (26), marcador de 7 triplos em 8 tentativas (88%). Tomás Barroso, com um problema nas costas, viu o jogo da bancada, sendo poupado por Carlos Lisboa.Tal como as águias, o FC Porto também aumentou a sua margem (2-0) no playoff dos quartos-de-final à melhor de 5, ao ganhar (91-77) ao Terceira Basket, com destaque para William Graves (21 p). Os terceiros jogos prosseguem quarta-feira, com Illiabum-Oliveirense e Lusitânia-Ovarense.