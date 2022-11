Benfica mantém-se invicto na Liga Betclic

O Benfica continua a ser a única equipa invicta na Liga Betclic, depois de somar esta tarde mais uma vitória, onze ao todo, em jogo antecipado da 11.ª jornada.As águias bateram na Luz o Esgueira por, 95-82, num jogo que em vários jogadores se exibiram a bom nível, como Ivan Almeida, Toney Douglas, Tomás Barroso e o MVP do encontro, Makram Romdhane, com 19 pontos.O Benfica lidera o campeonato com 22 pontos, seguindo-se o Sporting e Ovarense, ambos com 18 pontos, mas menos um jogo.