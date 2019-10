Benfica no Barreiro à procura de consistência

Das quatro equipas assumidamente consideradas como as principais candidatas ao título, Oliveirense, Benfica, FC Porto e Sporting, apenas a formação da Luz sentiu maiores dificuldades na jornada inaugural da Liga, no jogo com o V. Guimarães. Isso mesmo foi reconhecido por Carlos Seixas, na antevisão do jogo de hoje, com o Barreirense, referente à 2ª jornada. "O Vitória esteve muito bem e nós não tivemos a atitude nem a postura que deveríamos ter durante os 40 minutos. Agora, com o Barreirense, temos de ser mais consistentes", disse o técnico adjunto das águias, na BTV.

FC Porto, Oliveirense e Sporting – recebe amanhã o Galitos -, não devem encontrar dificuldades em somar a segunda vitória na Liga, embora o encontro no Dragão Arena seja um dos clássicos, com o FC Porto a receber a Ovarense. "É uma equipa muito boa que sempre deu muito trabalho. Encaramos o jogo com a máxima seriedade. Vai ser um jogo muito duro", disse no Porto Canal, o base dos dragões, Brad Tinsley.