Benfica perde em casa com os alemães do Bayreuth

O Benfica perdeu (77-91), na Luz, com os alemães do Bayreuth, em jogo da 5.ª jornada do Grupo I da FIBA Europe Cup. Com este resultado, as águias deram um passo atrás nas contas do apuramento para os quartos-de-final da competição. Para seguir em frente, os encarnados estão agora obrigados a vencer na Dinamarca os Bears, na última jornada da série.





Sabendo do poderio dos germânicos – ganharam em casa por 96-78 -, o Benfica tinha, em teoria, uma missão bastante complicada pela frente. Ainda por cima, o encontro surgiu numa fase em que o conjunto português não pode contar com Tomás Barroso, Micah Downs e Betinho. Porém, ontem, ainda antes da bola ao ar surgiu uma boa notícia: a recuperação de Eric Coleman, outro dos elementos que tem estado entregue ao departamento médico.O primeiro período confirmou as previsões. Os alemães, com jogadores grandes e experientes, rapidamente foram em busca dos lançamentos interiores, embora não se esquecendo de mesclar também com os ‘tiros’ longos. O Benfica batia-se em conformidade, lutando muito e tentando ser mais rápido nas transições. Em cima da buzina, Rafael Lisboa deu vantagem (23-20) às águias com um lançamento quase de meio-campo. Ao estilo do que o pai fez várias vezes anos antes.O momento de inspiração do jovem base teve um efeito galvanizador nos companheiros. O segundo parcial foi muito bom para a equipa nacional. Ganhou por 27-14 e até podia ter sido maior a diferença. Determinados em todos os lances, os benfiquistas defenderam com ‘unhas e dentes’, dominaram as tabelas e revelavam grande acerto nos triplos (14-8 ao intervalo). A vantagem de 50-34 era excelente, mas ainda faltava a segunda parte…A segunda metade resume-se em poucas palavras. Quando o Benfica conseguiu pela primeira vez introduzir a bola no cesto contrário (a 4.48 do termo do terceiro período) já os alemães tinha empatado, com uma entrada demolidora mas onde também contaram com o adormecimento do opositor que, sem razão aparente, passou de uma prestação de enorme qualidade para o desacerto quase total.O Benfica ainda conseguiu reagir uma vez, mas o triplo em cima do final do terceiro quarto, que deixou os visitantes na frente (61-59), foi a ‘machadada’ final nas aspirações encarnadas. Até porque o arranque do derradeiro período foi parecido ao anterior. No final, o Bayreuth acabou por ganhar com relativa facilidade e ficou com o apuramento no bolso. Já o Benfica está obrigado a vencer na Dinamarca no último duelo. Mas aí, como convém sempre, terá de jogar os 40 minutos e não somente metade.